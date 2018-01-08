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Тысячи домов на западе Финляндии остались без электроэнергии из-за ураганного ветра
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8 Января 2018 12:06

Тысячи домов на западе Финляндии остались без электроэнергии из-за ураганного ветра

В некоторых городах порывы превышали 30 метров в секунду. Повалены сотни деревьев. Аварийные бригады пытаются спасти финов от блэкаута.

  

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