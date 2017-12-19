Тысячи человек заблокированы в международном аэропорту Атланты

18 Декабря 2017 09:00

Одна из самых загруженных гаваней мира, которая принимает ежегодно по 100 миллионов пассажиров, осталась без света. Все рейсы, а это более тысячи ста, отложили на неопределенное время. Спасатели эвакуируют персонал и пассажиров. Причиной ЧП, по одним данным, стал пожар. По другим - линии электропередачи повредили строители. Несколько минут назад специалистам удалось вернуть свет. В ближайшее время заработает подземная автоматизированная система перевозок.