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Тысячи человек заблокированы в международном аэропорту Атланты
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18 Декабря 2017 09:00

Тысячи человек заблокированы в международном аэропорту Атланты

Одна из самых загруженных гаваней мира, которая принимает ежегодно по 100 миллионов пассажиров, осталась без света. Все рейсы, а это более тысячи ста, отложили на неопределенное время. Спасатели эвакуируют персонал и пассажиров. Причиной ЧП, по одним данным, стал пожар. По другим - линии электропередачи повредили строители. Несколько минут назад специалистам удалось вернуть свет. В ближайшее время заработает подземная автоматизированная система перевозок.

  

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