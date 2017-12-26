Туристы в Таиланде и Вьетнаме в опасности

26 Декабря 2017 13:08

На регион надвигается тайфун "Тембин". На пути у стихии окажутся популярные курорты. Непогода несет мощные ливни и сильные ветер. Ожидаются наводнения и оползни. На Филиппинах стихия унесла более двух сотен жизней.