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Туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины
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9 Января 2018 17:07

Туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины

На регион обрушились сильные снегопады. Местные власти призывают путешественников следить за прогнозами и соблюдать меры предосторожности. Туроператоров настоятельно просят сообщать своим клиентам о неблагоприятных погодных условиях.

  

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