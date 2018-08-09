Мощный тропический тайфун "Шаньшань" обрушился на восточное побережье Японии. Тайфун принес в регион ливни и шквалистый ветер. Уже известно о первых жертвах. В префектуре Ибараки сильный порыв воздуха сбил с ног женщину - ее госпитализировали с переломом. Еще несколько человек пострадали в префектурах Тиба и Канагава. Более 90 тысяч японцев получили рекомендации эвакуироваться. В регионе отменены сотни авиарейсов. В крупных городах практически не работает общественный транспорт.