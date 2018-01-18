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Трое детей и учитель пострадали из-за нападения на школу в Улан-Уде
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19 Января 2018 08:02

Трое детей и учитель пострадали из-за нападения на школу в Улан-Уде

Девятиклассник в Улан-Уде напал в школе на учеников с топором и устроил поджог. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подросток атаковал учащихся 7-го класса, а после поджог помещение с помощью бутылки с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 учеников. Трое детей и учитель пострадали. Мотивы преступника пока не известны.

  

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