Трое детей и учитель пострадали из-за нападения на школу в Улан-Уде

19 Января 2018 08:02

Девятиклассник в Улан-Уде напал в школе на учеников с топором и устроил поджог. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подросток атаковал учащихся 7-го класса, а после поджог помещение с помощью бутылки с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 учеников. Трое детей и учитель пострадали. Мотивы преступника пока не известны.