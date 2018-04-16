В мире
16 Апреля 2018 12:06
Три тысячи квадратных метров в огне
Пожар в российском Нальчике. Горит центральный рынок. Огнем охвачена территория более трех тысяч квадратных метров. По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне кондитерских изделий, потом огонь перекинулся на мясной. Сейчас открытое пламя локализовано. На месте работают 75 спасателей и 13 единиц техники. По предварительным данным, жертв нет.
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