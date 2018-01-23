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Тревожные сообщения из Индонезии
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23 Января 2018 13:01

Тревожные сообщения из Индонезии

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у южного побережья острова Ява. Эпицентр находился на глубине 40 километров. Ощущались толчки и в Джакарте. Местные жители в панике покидали дома и офисы. Информации о жертвах, а также об угрозе цунами не поступало.

  

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