Тревожные сообщения из Индонезии

23 Января 2018 13:01

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у южного побережья острова Ява. Эпицентр находился на глубине 40 километров. Ощущались толчки и в Джакарте. Местные жители в панике покидали дома и офисы. Информации о жертвах, а также об угрозе цунами не поступало.