Трамп снова в центре скандала

19 Октября 2017 09:04

Слова президента США, которые он произнес во время телефонного разговора с вдовой убитого солдата Дэвида Джонсона, возмутили многих американцев. Беседа длилась 5 минут, во время которой Трамп сказал следующее: "Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно". Джонсон погиб в Нигере 5 октября. Тогда на отряд напали, предположительно, боевики группировки "Аль-Каида". Во время обстрела погибли также 5 солдат армии Нигера. В Белом доме заявили, что скандал сфабрикован.