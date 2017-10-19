В мире
19 Октября 2017 09:04
Трамп снова в центре скандала
Слова президента США, которые он произнес во время телефонного разговора с вдовой убитого солдата Дэвида Джонсона, возмутили многих американцев. Беседа длилась 5 минут, во время которой Трамп сказал следующее: "Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно". Джонсон погиб в Нигере 5 октября. Тогда на отряд напали, предположительно, боевики группировки "Аль-Каида". Во время обстрела погибли также 5 солдат армии Нигера. В Белом доме заявили, что скандал сфабрикован.
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