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Трамп назвал победителей первой премии Fake News Awards
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18 Января 2018 08:03

Трамп назвал победителей первой премии Fake News Awards

Президент США Дональд Трамп назвал победителей первой, придуманной им же премии Fake News Awards. Ее получили СМИ, публикующие недостоверную информацию. Возглавил список лауреат Нобелевской премии по экономике, колумнист газеты New York Times Пол Кругман. Он после после победы Трампа на выборах написал, что экономика от этого никогда не оправится. Также среди номинантов оказались журналисты The Washington Post, ABC News и CNN. Глава Белого дома часто критикует американские СМИ, публикующие недостоверную информацию.

  

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