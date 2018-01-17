В мире
18 Января 2018 08:03
Трамп назвал победителей первой премии Fake News Awards
Президент США Дональд Трамп назвал победителей первой, придуманной им же премии Fake News Awards. Ее получили СМИ, публикующие недостоверную информацию. Возглавил список лауреат Нобелевской премии по экономике, колумнист газеты New York Times Пол Кругман. Он после после победы Трампа на выборах написал, что экономика от этого никогда не оправится. Также среди номинантов оказались журналисты The Washington Post, ABC News и CNN. Глава Белого дома часто критикует американские СМИ, публикующие недостоверную информацию.
Другие новости
18.01.2018 09:10 / В мире Северная Корея выступит на Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта
18.01.2018 09:06 / В мире В Мексике найдено захоронение 33 человек
18.01.2018 09:03 / В мире В США подростка застрелили в зале суда
18.01.2018 09:00 / В мире Во время матча мяч попал девочке в висок
18.01.2018 08:10 / В мире Летающая ванна
18.01.2018 08:09 / В мире На южную Италию обрушился ураганный ветер с порывами до 100 километров в час
18.01.2018 08:00 / В мире Теракт в Нигерии
18.01.2018 07:16 / В мире Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Брексите
18.01.2018 07:12 / В мире На юге Швеции в городе Мальме произошел взрыв у полицейского участка
18.01.2018 07:09 / В мире Сильный снегопад накрыл юг Украины
17.01.2018 19:10 / В мире Сборные Северной и Южной Кореи выйдут на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом
17.01.2018 19:05 / В мире Подростки, напавшие на учеников в Перми, пытались покончить с собой
17.01.2018 19:04 / В мире Всемирный банк пригрозил лишить Украину кредитования
17.01.2018 17:03 / В мире Шотландия парализована снегопадом
17.01.2018 15:16 / В мире В Детройте открылся ежегодный автосалон
17.01.2018 15:14 / В мире МОК не предоставит права выступить на Олимпиаде легендарному Оле-Эйнару Бьерндалену
17.01.2018 15:09 / В мире В Каталонии пройдет первое заседание нового парламента
17.01.2018 15:08 / В мире В Марокко впервые за 10 лет выпал снег