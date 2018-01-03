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Трамп анонсировал объявление "наград" самым лживым СМИ 2017 года
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3 Января 2018 19:03

Трамп анонсировал объявление "наград" самым лживым СМИ 2017 года

Дональд Трамп анонсировал объявление "наград" самым лживым и коррумпированным СМИ 2017 года. Как пообещал президент США в своем "Твиттере", победителей (причем, в разных номинациях) он объявит 8 января.

Трамп неоднократно обвинял многие ведущие СМИ США, в том числе телеканалы CNN, ABC и NBC, а также издания New York Times и Washington Post, в том, что они распространяют фейковые новости, наполненные бездоказательными и непроверенными утверждениями.

  

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