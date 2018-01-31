Трагическое ДТП в Ростовской области

31 Января 2018 12:08

Перевернулся автобус. В салоне находился 31 пассажир. В результате четверо погибли, среди них пятилетняя девочка. Еще 15 пострадали. По предварительной версии полиции, 50-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся.