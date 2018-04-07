Трагедия на дороге в Канаде. 14 человек погибли

7 Апреля 2018 12:06

Автобус, перевозивший канадскую молодежную сборную по хоккею, попал в ДТП. 14 человек погибли. Авария произошла на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус с командой "Хамблд Бронкос", которая ехала на игру, столкнулся с многотонным грузовиком. Известно, что всего в автобусе находились 28 человек. Пострадавшие находятся в госпитале - трое из них в критическом состоянии. Полиция проводит расследование обстоятельств аварии.