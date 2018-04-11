Торговое противостояние США и Китая

10 Апреля 2018 22:10

Лекарства, медицинское оборудование, бытовая техника, авиадвигатели, роботы, светодиодные лампы, продукция ВПК и многое другое. Дональд Трамп решил снова наказать одного из крупнейших торговых партнеров Штатов - Китай - пошлинами. Американская администрация взялась за цифры: в Поднебесную из Америки продукции поставляется всего на 0,7 % ВВП США, в вот обратный поток оценивается в более чем 3 % ВВП КНР.

Пекину намерения Вашингтона не понравились, заявлено о зеркальном ответе, но при этом мудрые китайцы знают, что в торговой войне не бывает победителей. Есть ли возможность договориться? Да, поскольку план - одно, а его реализация - совсем другое. Подготовительные процедуры, которые необходимо осуществить сторонам в рамках очередного обмена товарными списками, предполагают время. Подробнее Александра Пинчук.

Американская администрация обнародовала список продукции из Китая на сумму в 50 миллиардов долларов, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Китай ответил аналогичными действиями, с тем же эффектом и таких же масштабов.

Ван Шувен, замминистра торговли Китая: "Пекин не хочет торговой войны, но будет воевать, если его вынудят к этому. Китай хочет решить существующие разногласия посредством диалога, на основе взаимного уважения и интересов. Если кто-то хочет войны, мы будем воевать. Но если они хотят переговоров, дверь открыта".

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в краже американской интеллектуальной собственности, а также в нечестной торговой политике. Пекин все обвинения отрицает и называет их безосновательными. В американский перечень включено 1 300 наименований различной продукции. Китай, кстати, чуть ранее - со 2 апреля - ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты, сою, сорго и свинину. Но этой мерой Пекин ответил американцам на введение ими в марте дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Дональд Трамп, президент США: "Все, что я делаю, это хорошие дела. Экономика сейчас лучше, чем была когда-либо. Наш уголь возвращается. Много, много, много угля. Наша сталь возвращается. Новые заводы собираются открывать. И то, что мы сделали с 25-процентными тарифами для этих ребят, которые приходят и сбрасывают цену на сталь по всему миру, думаю, это правильно. И, кстати, их сталь некачественная. Вы знаете, что я имею в виду. Она отвратительная".

Китайские власти выразили решительный протест Соединенным Штатам, пообещав направить жалобу во ВТО.

Уильям Зарит, председатель торговой палаты США в Китае: "Не стоит забывать, что на практике все эти тарифы еще не введены. Это все пока лишь угрозы. Поэтому в то время как обе стороны будут пытаться решить накопившиеся проблемы, а они постараются, конечно, это сделать еще до того, как будут введены новые тарифы, никакого прямого ущерба для любой из вовлеченных в разгорающийся конфликт компаний не будет. Опять же, самой большой проблемой на данный момент является фондовый рынок. Инвесторы опасаются, что ряд компаний все-таки пострадает от торговой войны".

На фоне торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами чувствительные к колебаниям конъюнктуры биржевые котировки скользили вниз и в понедельник, и во вторник. Тенденция, наметившаяся 2 апреля на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке. Там американский промышленный индекс Доу Джонс снизился на почти 2 % по итогам торгов. Индекс НАСДАК упал почти на 3 %. Подешевели и бумаги "Интел". Произошло это после сообщения о том, что "Эппл" планирует уже через два года использовать в "Маках" процессоры собственного производства, а не продукцию компании "Интел". Подлил масла в огонь и Дональд Трамп. Он обвинил "Амазон" в том, что компания не полностью платит налоги. Этого оказалось достаточно, чтобы акции "Амазон" упали на более чем на 5 %.

Джексон Вонг, аналитик HUARONG INTERNATIONAL SECURITIES: "Азиатские рынки крайне негативно отреагировали на падение американского промышленного индекса Доу Джонс. Инвесторы опасаются потенциальной эскалации торгового конфликта между Китаем и США. Но, на мой взгляд, это не решающий фактор. Я думаю, что, безусловно, президент США Дональд Трамп еще предпримет какие-либо действия. Но, скорее всего, они не будут столь же суровы, как его высказывания. Он бизнесмен, а люди дела предпочитают делать предложения партнерам, а не рубить с плеча. Если переговоры между Китаем и США пройдут хорошо, я думаю, что стороны решат проблему на гораздо более выгодных условиях, чем те, о которых до этого говорил Трамп".

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу выступил с предупреждением, что возможная торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на росте мировой экономики. Озабоченность по поводу отхода от принципов свободной торговли выразило также и японское правительство.

Таро Коно, министр иностранных дел Японии: "Япония должна защитить принципы свободной торговли Всемирной торговой организации. Премьер-министр будет говорить о важности системы свободной торговли при встрече с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне".

Интересно, что к заявлению Трампа о том, что пошлины вводятся в защиту нацбезопасности Америки, скептически относятся многие его соотечественники. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс хотел бы видеть продвижение дальнейшего совместного развития США и Китая. Он уверен, что следует избегать таких действий, которые еще сильнее могут навредить торгово-экономическим отношениям между двумя государствами.

Ларри Саммерс, бывший министр финансов США: "Я не думаю, что такой подход, который был применен в отношении стали и алюминия, будет на самом деле конструктивным для американской экономики. Я думаю, что лучший способ решать такие вопросы - это спокойные, непубличные переговоры, в ходе которых очень тщательно прорабатываются все те последствия, которые будут зависеть от результатов переговоров. Существует масса вариантов на практике защитить национальную безопасность Америки. Среди них: увеличение инвестиций в инфраструктуру, работа с проблемными регионами, увеличение финансирования проектов в фундаментальной науке, увеличение инвестиций в образование".

Наибольшее опасение у большинства американских производителей вызывает возможное введение пошлин на соевые бобы. В настоящее время на Китай приходится 57 % экспорта сои в США.

Чжу Гуанъяо, замминистра финансов Китая: "Мы неоднократно обсуждали этот момент. Мы пытались обратить внимание Соединенных Штатов на то, что использование ими так называемой статьи 301 и их заявления об угрозах для национальной безопасности США при решении экономических вопросов в конечном итоге наносит ущерб самим Соединенным Штатам, а уже потом наносит ущерб Китаю и другим странам. В этой ситуации мы были вынуждены принимать контрмеры, предлагать список продуктов, на которые будут вводиться новые пошлины".

Подобная торговая война между крупнейшими мировыми экономиками - дурной пример для международной торговли, уверены эксперты. Ничего хорошего даже от таких угроз ожидать не стоит. Правда, до тех пор пока война ведется лишь на словах, считают специалисты, не стоит ожидать и резкого падения биржевых котировок.

Кейт Блисс, аналитик CUTTONE & CO: "Интересно, что на протяжении многих месяцев никто из участников торгов не обращал внимания на президентские твиты или на новости о делах в конгрессе. Они появляются каждый день, но никакого влияния на рынки не оказывают. Я думаю, что все еще впереди. Осенью нас ждут промежуточные выборы. Будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Вот перед выборами летом мы и увидим настоящую волатильность. Уже через несколько месяцев всех будет интересовать то, что происходит в Вашингтоне, как меняется внутренняя и внешняя политика США".

Готова к торговой войне с США и Европа. В случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия, Европейский союз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. А пока ЕС делает все возможное, чтобы Вашингтон пересмотрел свое решение. Хватит ли у США сил и средств планомерно вести торговую войну на двух фронтах, покажет время. Но тот факт, что победивших в этих войнах не будет, не вызывает сомнений уже сейчас.