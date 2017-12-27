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Террористы планировали атаку в Нидерландах в канун Нового года
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27 Декабря 2017 09:03

Террористы планировали атаку в Нидерландах в канун Нового года

Полиция арестовала четверых мужчин в Роттердаме. Это граждане Евросоюза - три голландца и один швед. Офицеры не раскрывают планов преступников, власти действовали на опережение.

  

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