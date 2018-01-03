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Теракт в столице Афганистана
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5 Января 2018 07:07

Теракт в столице Афганистана

Cмертник подорвал себя возле группы сотрудников службы безопасности, проводившей спецоперацию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем. Погибли 15 человек, свыше 20 были ранены. В основном жертвами теракта стали правоохранители. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство".

  

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