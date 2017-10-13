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Теракт в Сирии
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13 Октября 2017 09:03

Теракт в Сирии

В лагере беженцев в провинции Хасака смертники подорвали два заминированных автомобиля. Следом еще один боевик привел в действие бомбу в толпе людей. Точных данных о количестве убитых и раненых до сих пор нет - по меньшей мере это 180 человек.

  

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