Теракт в Сирии

13 Октября 2017 09:03

В лагере беженцев в провинции Хасака смертники подорвали два заминированных автомобиля. Следом еще один боевик привел в действие бомбу в толпе людей. Точных данных о количестве убитых и раненых до сих пор нет - по меньшей мере это 180 человек.