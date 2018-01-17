Теракт в Нигерии

18 Января 2018 08:00

Погибли по крайней мере 12 человек и около 50 получили ранения. Смертник активировал устройство в толпе на рынке. Второй боевик из-за паники запустил бомбу на себе неподалеку, когда рядом не было прохожих, поэтому здесь погиб только он. По предварительной информации, этот теракт - дело рук исламистской группировки "Боко Харам".