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Теракт в Нигерии
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18 Января 2018 08:00

Теракт в Нигерии

Погибли по крайней мере 12 человек и около 50 получили ранения. Смертник активировал устройство в толпе на рынке. Второй боевик из-за паники запустил бомбу на себе неподалеку, когда рядом не было прохожих, поэтому здесь погиб только он. По предварительной информации, этот теракт - дело рук исламистской группировки "Боко Харам".

  

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