Теракт в Кабуле

25 Декабря 2017 12:08

Шесть мирных жителей погибли во время взрыва у входа в здание Национального управления разведки Афганистана. Бомбу привел в действие смертник. В полиции считают, что нападение было специально организовано в утренний час пик. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".