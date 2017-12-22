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Теракт в Кабуле
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25 Декабря 2017 12:08

Теракт в Кабуле

Шесть мирных жителей погибли во время взрыва у входа в здание Национального управления разведки Афганистана. Бомбу привел в действие смертник. В полиции считают, что нападение было специально организовано в утренний час пик. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

  

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