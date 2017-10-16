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Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик, слившихся в единое целое
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16 Октября 2017 17:12

Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик, слившихся в единое целое

Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик в созвездии Рака, слившихся в единое целое. Столкновение этих систем привело к появлению узла с двумя яркими и длинными звездными хвостами. По словам специалистов, подобные "космические аварии" переживали когда-то все галактики.

  

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