Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик, слившихся в единое целое

16 Октября 2017 17:12

Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик в созвездии Рака, слившихся в единое целое. Столкновение этих систем привело к появлению узла с двумя яркими и длинными звездными хвостами. По словам специалистов, подобные "космические аварии" переживали когда-то все галактики.