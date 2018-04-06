Телеканал "Россия 1" обнародовал запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой

5 Апреля 2018 19:12

Телеканал "Россия 1" опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который состоялся между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией. Подлинность беседы не подтверждена. В ней Виктория заявляет, что прилетит в Великобританию в понедельник, если сможет получить визу. В свою очередь Юлия сообщила, что состояние здоровья ее и отца улучшается.

А британская полиция опубликовала первое обращение Юлии Скрипаль. В нем девушка благодарит за помощь людей, которые нашли ее с отцом в Солсбери, а также персонал больницы. Отметим, МИД Британии заявил, что передал Юлии предложение посольства России о представлении консульской помощи. Однако решение по этому вопросу она пока не приняла.