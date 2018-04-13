Telegram в России заблокируют

13 Апреля 2018 12:05

Такое решение полчаса назад принял Таганский суд Москвы. Решение подлежит немедленному исполнению. Доступ к мессенджеру ограничат до исполнения требований о передаче ключей шифрования ФСБ. В ходе слушаний представитель Роскомнадзора пояснил, что Telegram нарушает законодательство России. А информация, распространяемая в мессенджере, может влиять на безопасности граждан страны.