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Telegram в России заблокируют
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13 Апреля 2018 12:05

Telegram в России заблокируют

Такое решение полчаса назад принял Таганский суд Москвы. Решение подлежит немедленному исполнению. Доступ к мессенджеру ограничат до исполнения требований о передаче ключей шифрования ФСБ. В ходе слушаний представитель Роскомнадзора пояснил, что Telegram нарушает законодательство России. А информация, распространяемая в мессенджере, может влиять на безопасности граждан страны. 

  

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