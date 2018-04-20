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Тегеран готов возобновить ядерную программу
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22 Апреля 2018 15:06

Тегеран готов возобновить ядерную программу

Тегеран готов возобновить ядерную программу в случае возвращения Вашингтоном санкций и выхода из соглашения по атому. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Ирана. Мохаммад Джавад Зариф добавил, что для возобновления программы у Ирана готовы все опции. Напомню, окончательно решение США примут 12 мая. Глава США Трамп считает, что венское соглашение от 2015-го должно быть улучшено или вовсе отменено, так как Тегеран (по его мнению) нарушает дух ядерной сделки. 

  

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