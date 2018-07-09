Тайские власти засекретили операцию по спасению детей из пещеры Тхам Луанг

Ее участникам без разрешения нельзя разглашать информацию о происходящем, а также делиться в соцсетях фото и видео с места событий. Нарушителям грозит строгое наказание. Новые правила ввели, чтобы предотвратить распространение ложной информации. Сама же операция пока приостановлена. К этому часу удалось спасти восемь школьников, еще четверо ребят и футбольный тренер остаются внутри. Власти обещают спасти всех узников затопленной пещеры сегодня. Эвакуацию проводят опытные дайверы.

Скорее всего, это изобретение Илона Маска Таиланду уже не потребуется. В Twitter-аккаунте Маск опубликовал видео подводных испытаний мини-субмарины, которая состоит из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании Space-X. Небольшой размер спасательного средства позволит ему проникнуть через узкие проходы пещеры. И когда-нибудь субмарина, наверняка, сослужит верную службу.