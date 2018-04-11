Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает стать одним из самых громких событий

10 Апреля 2018 21:45

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая, обещает стать одним из самых громких событий этого года. Влюбленные уже пригласили гостей на торжество и определили свадебный бюджет: по подсчетам западных СМИ, он составит 45 миллионов в долларовом эквиваленте. 36-летняя Маркл осуществила больше, чем великую американскую мечту: она не просто добилась успеха, но практически стала принцессой. И она ею станет, но прежде - девичник и мальчишник. Кстати, по традиции, королевские мальчишники, а с 60-х годов и девичники, которые ранее считались неприемлемыми для важных особ, длятся два дня - в субботу и воскресенье. Другие интересные детали предстоящей свадьбы - у Нины Кононюк (видео).