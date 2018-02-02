Сурок Фил вылез из норы и увидел свою тень. Весна в США придет поздно

2 Февраля 2018 19:06

Американцев ожидают еще 6 недель зимы - сурок Фил из города Паксатони в штате Пенсильвания - вылез из норы и увидел свою тень. Так что, если верить приметам, весна в США придет поздно.

Свое предсказание грызун сделал в рамках традиционного ритуала, который ежегодно проводится 2 февраля, в день сурка. К слову, это уже 132-й метеорологический прогноз зверька.