Суд Торонто предъявил обвинения Алеку Минассяну

24 Апреля 2018 20:58

Именно он накануне на микроавтобусе протаранил толпу пешеходов. Погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Как отметили в нашем МИДе, информации о гражданах Беларуси среди жертв нет. По словам очевидцев, автомобиль намеренно свернул на тротуар и начал сносить все, что было на его пути. Власти пока не спешат называть инцидент терактом. Рассматриваются все возможные версии.

"Это произошло прямо на перекрестке. Мужчина пересекал дорогу. Когда он оказался на середине, фургон рванул, сбил сначала его, а потом поехал дальше вдоль здания и задавил еще несколько людей, не сбавляя скорости. Мы стали свидетелями чудовищной сцены, на тротуаре столько трупов. Это траурный день для Торонто. Я поверить не могу в случившееся".

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: "Это трагическая и бессмысленная атака - одна из самых жестоких в новейшей истории Канады. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим. Инцидент не привел к изменению спецслужбами уровня угрозы безопасности в стране".

Что двигало преступником - пока не ясно. Возможно, у него были проблемы с психикой. Во время задержания он явно провоцировал полицию - кричал, что вооружен, и призывал застрелить его. Более того, перед атакой на пешеходов оставил пост в соцсетях следующего содержания: "Началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия". В поле зрения правоохранителей 25-летний студент ранее не попадал, ни с какими группировками не связан, судимостей не имел.