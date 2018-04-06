Суд Германии решил освободить Карлеса Пучдемона под залог

6 Апреля 2018 08:03

Суд Германии решил освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в 75 тысяч евро. Однако ему запрещено покидать страну. Теперь прокуратуре стоит решить, добиваться ли и дальше экстрадиции Пучдемона или прекратить дело. Испанские власти выдали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате бюджетных средств после попыток выхода Каталонии из состава Испании.