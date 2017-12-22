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Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией
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21 Декабря 2017 08:08

Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией

Теперь сервис обязан исполнять законодательство, разработанное для перевозчиков, во всех странах ЕС. Судебные претензии к Uber выдвинули таксисты Барселоны, обвинившие сервис в работе без лицензии на оказание транспортных услуг. Сейчас работа компании должна регулироваться так же, как регулируется бизнес транспортных компаний, даже в том случае, когда водители сервиса не являются профессиональными водителями и перевозят пассажиров на собственных автомобилях. Решение суда обжалованию не подлежит.

  

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