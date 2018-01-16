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Стычки в центре украинской столицы
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16 Января 2018 17:03

Стычки в центре украинской столицы

Митингующие зажгли принесенные с собой автомобильные шины. Кроме того, участники протеста применили слезоточивый газ: в сторону стражей порядка полетели брусчатка, покрышки и другие предметы. Шины удалось потушить. На данный момент ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба полиции Киева. Верховная рада рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса. В связи с этим под зданием парламента проходят демонстрации. В правительственный квартал Киева стянуты почти 4 тысячи силовиков.

  

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