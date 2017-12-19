Строители оставили без света международный аэропорт Атланты

18 Декабря 2017 08:09

Ремонтники повредили линии электропередачи. Инцидент затронул тысячи человек. Местные рейсы отменили, а международные - до сих пор перенаправляются в другие аэропорты. К слову, международная воздушная гавань Атланты - самая загруженная в мире по итогам прошлого года. Пассажиропоток здесь составляет 104 миллиона человек.