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Строители оставили без света международный аэропорт Атланты
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18 Декабря 2017 08:09

Строители оставили без света международный аэропорт Атланты

Ремонтники повредили линии электропередачи. Инцидент затронул тысячи человек. Местные рейсы отменили, а международные - до сих пор перенаправляются в другие аэропорты. К слову, международная воздушная гавань Атланты - самая загруженная в мире по итогам прошлого года. Пассажиропоток здесь составляет 104 миллиона человек.

  

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