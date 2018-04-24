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Стрельба в техасском Далласе
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25 Апреля 2018 09:04

Стрельба в техасском Далласе

Тяжело ранены двое полицейских. Ранение получил и один прохожий. О его состоянии ничего не сообщается. Другие детали инцидента не известны.

  

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