Стрельба в редакции издания "Кэпитал Газетт"

5 человек погибли и еще 3 тяжело ранены в результате стрельбы в редакции издания "Кэпитал Газетт". Она находится в часе езды от Вашингтона, в городе Аннаполис в штате Мэриленд. Стрелком с длинноствольным оружием оказался взрослый мужчина, житель штата, который 6 лет назад обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Сейчас он арестован, ведется допрос. Мотив нападения пока неизвестен. У задержанного при себе были найдены фальшивые гранаты и прибор, похожий на взрывчатку. Его отправили на экспертизу.