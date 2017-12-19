Стрельба в Лос-Анджелесе

17 Декабря 2017 09:00

Неизвестный открыл огонь из автомобиля. Ранения получили не менее 5 человек, в том числе 9-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Информации о задержании нападавшего не поступало. Его мотивы неизвестны.