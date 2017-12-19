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Стрельба в Лос-Анджелесе
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17 Декабря 2017 09:00

Стрельба в Лос-Анджелесе

Неизвестный открыл огонь из автомобиля. Ранения получили не менее 5 человек, в том числе 9-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Информации о задержании нападавшего не поступало. Его мотивы неизвестны.
  

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