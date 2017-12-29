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Стрельба в Лондоне
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30 Декабря 2017 15:06

Стрельба в Лондоне

Неизвестный мужчина открыл огонь в одном из ресторанов быстрого питания. Сообщается, что два 16-летних подростка получили ранения в спину и ногу. Сейчас пострадавшие в больнице, их жизням ничего не угрожает. Стрелок успел скрыться до приезда полиции. Его мотивы неизвестны, ведется розыск.

  

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