Стрельба в Лондоне

30 Декабря 2017 15:06

Неизвестный мужчина открыл огонь в одном из ресторанов быстрого питания. Сообщается, что два 16-летних подростка получили ранения в спину и ногу. Сейчас пострадавшие в больнице, их жизням ничего не угрожает. Стрелок успел скрыться до приезда полиции. Его мотивы неизвестны, ведется розыск.