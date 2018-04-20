Стрельба в кафе американского города Нэшвилл

23 Апреля 2018 07:03

Четыре человека погибли, еще двое госпитализированы. Огонь открыл 29-летний Трэвис Рейнкинг. Он пришел только в пальто, которое сбросил в момент стрельбы. Преступнику удалось скрыться.

Дон Аарон, официальный представитель полиции г. Нэшвилл, США: "Вероятно, Трэвис Рейнкинг до сих пор находится на свободе с двумя видами оружия. По нашим сведениям, Рейнкинг после стрельбы отправился в свою квартиру, надел пару брюк и ушел в лесной массив рядом с домом. Там он был замечен одним из свидетелей. Полиция продолжает его поиск".

Эксперты не исключают, что стрелок психически болен. В прошлом году Рейнкинга задержали за нахождение в запретной зоне Белого дома. Тогда у него изъяли четыре вида огнестрельного оружия.