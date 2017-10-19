Стрельба в бизнес-центре в США

19 Октября 2017 07:40

Открыл стрельбу в бизнес-центре и попытался скрыться с места происшествия. Полиция США задержала предполагаемого преступника в городе Эджвуд в штате Мэриленд. Это 37-летний Ради Лабиб Принц. В результате инцидента погибли три человека, еще двое получили ранения. Все они, как и стрелок, - сотрудники бизнес-центра. Возможный мотив - личная неприязнь и конфликт на работе. Полиция отметила, что, сбежав на автомобиле с места происшествия, Ради Лабиб Принц открыл стрельбу в другом городе, где еще один человек получил ранения.