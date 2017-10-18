Главная>>В мире>>Стрельба в бизнес-парке в Мериленде
В мире
RSS
Стрельба в бизнес-парке в Мериленде
Скачать Поделиться

18 Октября 2017 19:09

Стрельба в бизнес-парке в Мериленде

Как передает телеканал CNN, жертвами стали не менее 5 человек. Позже уточнили, что трое убиты и двое госпитализированы. Преступнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Рядом с местом происшествия расположено пять школ. В целях безопасности ученикам запретили покидать территорию учебных заведений.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =