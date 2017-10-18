Стрельба в бизнес-парке в Мериленде

18 Октября 2017 19:09

Как передает телеканал CNN, жертвами стали не менее 5 человек. Позже уточнили, что трое убиты и двое госпитализированы. Преступнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Рядом с местом происшествия расположено пять школ. В целях безопасности ученикам запретили покидать территорию учебных заведений.