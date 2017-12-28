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Стрельба у школы на юге Турции
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28 Декабря 2017 08:01

Стрельба у школы на юге Турции

Как сообщают местные телеканалы, ранены семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадавших школьников доставили в больницу. Их жизнь вне опасности. Инцидент произошел во время свадьбы. Недалеко от торжества на школьной площадке группа учеников в возрасте до 17-ти лет играла в футбол. Преступник открыл огонь из винтовки. Его сейчас выслеживает полиция. Известно, что он находится в розыске за 6 преступлений.

  

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