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В одной из школ Техаса произошла стрельба
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23 Января 2018 07:04

В одной из школ Техаса произошла стрельба

Пострадала ученица, девочку госпитализировали. Детей эвакуировали. Полиция заявляет, что подозреваемый задержан. Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Другие детали не сообщаются.
  

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