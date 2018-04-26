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Страшное ДТП на севере Индии унесло жизни 13 детей
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26 Апреля 2018 09:03

Страшное ДТП на севере Индии унесло жизни 13 детей

Страшное ДТП на севере Индии унесло жизни 13 детей, еще 8 получили ранения. Школьный автобус столкнулся с поездом. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Локомотив на полном ходу протаранил автобус, когда тот пересекал пути. Начато расследование.

  

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