Сторонники независимости лидируют на выборах в парламент Каталонии

22 Декабря 2017 07:02

Три партии, которые выступают за выход из состава Испании, получают 70 кресел в 135-местном парламенте. Меньше всего – 4 кресла – достается Народной партии, соратникам премьер-министра королевства Мариано Рахоя. Выборы прошли при рекордной явке – 81 %. Экс каталонский лидер Карлес Пучдемон уже назвал итоги голосования поражением Мадрида и лично Рахоя. К слову, досрочные выборы проводились из-за кризиса в регионе, который был вызван попыткой провозгласить отделение от Испании.