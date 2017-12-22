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Сторонники независимости лидируют на выборах в парламент Каталонии
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22 Декабря 2017 07:02

Сторонники независимости лидируют на выборах в парламент Каталонии

Три партии, которые выступают за выход из состава Испании, получают 70 кресел в 135-местном парламенте. Меньше всего – 4 кресла – достается Народной партии, соратникам премьер-министра королевства Мариано Рахоя. Выборы прошли при рекордной явке – 81 %. Экс каталонский лидер Карлес Пучдемон уже назвал итоги голосования поражением Мадрида и лично Рахоя. К слову, досрочные выборы проводились из-за кризиса в регионе, который был вызван попыткой провозгласить отделение от Испании.

  

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