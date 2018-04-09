Столкновениями с полицией закончились протесты экологов на западе Франции

9 Апреля 2018 15:04

Этим утром в департамент Атлантическая Луара были направлены две с половиной тысячи правоохранителей. Активисты, выступающие против строительства нового аэропорта Нотр-Дам-де-Ланд, оказали им сопротивление. Стражи порядка применили слезоточивый газ - есть пострадавшие. Напомним, проект возведения воздушной гавани был отменен в конце января. Но, несмотря на это, защитники окружающей среды и представители анархистских движений разбили нелегальный лагерь на отведённых под строительство участках.