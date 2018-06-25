Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии

25 Июня 2018

Не менее 86 человек стали жертвами столкновений скотоводов и фермеров в Нигерии. В одном из регионов страны введен комендантский час, чтобы предотвратить новые стычки. А они случаются регулярно. Основная причина разногласий - право пользоваться землей и источниками воды. В связи с бурным ростом населения и расширением зоны деловой активности столкновения происходят чаще и ожесточеннее. ООН еще несколько лет назад предупреждала о конфликтах, связанных с острой нехваткой продуктов.

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