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Статуя Свободы в Нью-Йорке закрыта для посещений
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21 Января 2018 12:05

Статуя Свободы в Нью-Йорке закрыта для посещений

Это связано с временным прекращением финансирования федерального правительства. Также закрыты многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки, музеи и театры. Туристы, купившие билеты, смогут по ним посетить другие мероприятия. Отметим, подобное в Штатах уже случалось последний раз при Обаме 5 лет назад. Но вот чтобы исполнительная власть осталась без денег (когда и Белый дом, и обе палаты конгресса контролирует одна партия), такого не было около 40 лет.

  

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