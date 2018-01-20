Статуя Свободы в Нью-Йорке закрыта для посещений

21 Января 2018 12:05

Это связано с временным прекращением финансирования федерального правительства. Также закрыты многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки, музеи и театры. Туристы, купившие билеты, смогут по ним посетить другие мероприятия. Отметим, подобное в Штатах уже случалось последний раз при Обаме 5 лет назад. Но вот чтобы исполнительная власть осталась без денег (когда и Белый дом, и обе палаты конгресса контролирует одна партия), такого не было около 40 лет.