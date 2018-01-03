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Статус ветеранов Красной армии и нацистской Германии не коснется членов Национал-социалистической партии Германии
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4 Января 2018 19:11

Статус ветеранов Красной армии и нацистской Германии не коснется членов Национал-социалистической партии Германии

Президент Латвии сегодня официально уравнял статус ветеранов Красной армии и нацистской Германии. Такой закон был принят латвийским сеймом в декабре. На статус участника войны смогут претендовать те, кто воевал на территории Латвии в составе регулярных армий как Советского Союза, так и Германии. Но есть и исключения. Статус не коснется членов Национал-социалистической партии Германии и тех, кто был осужден за преступления против человечества.

  

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