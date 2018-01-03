Статус ветеранов Красной армии и нацистской Германии не коснется членов Национал-социалистической партии Германии

4 Января 2018 19:11

Президент Латвии сегодня официально уравнял статус ветеранов Красной армии и нацистской Германии. Такой закон был принят латвийским сеймом в декабре. На статус участника войны смогут претендовать те, кто воевал на территории Латвии в составе регулярных армий как Советского Союза, так и Германии. Но есть и исключения. Статус не коснется членов Национал-социалистической партии Германии и тех, кто был осужден за преступления против человечества.