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Старшеклассник в США открыл огонь по детям в школе города Бентон
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24 Января 2018 08:04

Старшеклассник в США открыл огонь по детям в школе города Бентон

Погибли два подростка, пострадали 19 человек. Пятеро - в критическом состоянии. Около ста учеников успели выбежать из здания. Стрелка задержали, парень не сопротивлялся. В полиции штата Кентукки заявляют, что 15-летний школьник стрелял из пистолета. Мотивы не сообщаются. Ему готовятся предъявить обвинения в убийстве и покушении на убийство.

  

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