Старшеклассник в США открыл огонь по детям в школе города Бентон

24 Января 2018 08:04

Погибли два подростка, пострадали 19 человек. Пятеро - в критическом состоянии. Около ста учеников успели выбежать из здания. Стрелка задержали, парень не сопротивлялся. В полиции штата Кентукки заявляют, что 15-летний школьник стрелял из пистолета. Мотивы не сообщаются. Ему готовятся предъявить обвинения в убийстве и покушении на убийство.