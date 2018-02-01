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Стали известны подробности утренней стрельбы в школе Лос-Анджелеса
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2 Февраля 2018 12:04

Стали известны подробности утренней стрельбы в школе Лос-Анджелеса

Пострадали 5 человек. У двух подростков серьезные огнестрельные ранения. У парня - в голову, у девушки - в запястье. У других пострадавших незначительные травмы.

Как передают СМИ, ссылаясь на одноклассников девочки, выстрелы раздались случайно. Пистолет лежал в рюкзаке и выстрелил после падения, а сама девочка думала, что оружие игрушечное. 

  

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