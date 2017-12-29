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Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве
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29 Декабря 2017 15:12

Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

Стала известна причина ДТП с автобусом, которое произошло сегодня в Москве у станции метро "Сходненская". По данным следствия, водитель хотел уйти от столкновения с легковушкой, не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело. У входов в подземку по всей Москве из соображений безопасности установлено более 800 бетонных ограждений. Данный инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на этой неделе.

  

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