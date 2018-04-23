Стала известна личность подозреваемого в наезде на людей в Торонто

24 Апреля 2018 09:06

Это - 25-летний Алек Минасян. Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции. По предварительным данным, он не связан с экстремистскими группировками. Напомним, вчера мужчина на микроавтобусе въехал в толпу людей на тротуаре. Погибли 10 человек, еще 15 пострадали. В "Фейсбуке" появилось видео с первыми эмоциями после атаки.

Марк Сандерс, шеф полиции г. Торонто (Канада): "Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно сказать, даже исходя из общей оценки, что действия водителя были намеренными".

Сейчас нападавший задержан. Мотивы пока выясняются. Есть версия, что экстремист хотел, чтобы полицейский его застрелил.